الكمارك: ضبط ادوية وكاميرات تصوير مخالفة في مطاري بغداد والبصرة

2019/06/06 | 22:44

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(المستقلة)..اعلنت السلطات الكمركية في كمرك مطار البصرة اليوم الخميس عن ضبط حقيبة سفر تحوي كمية من امبولات مواد كيميائية وحقيبة تحوي (٨) كاميرات تصوير مع اربع أجهزة قياس الحرارة مخالفة بدون موافقات رسمية صحبة مسافر اجنبي يروم ادخالها للعراق.

كما أضافت الهيئة ان السلطة الكمركية في مطار بغداد الدولي اليوم تمكنت من ضبط كمية من الادوية البشرية مخالفة بدون موافقات استيراية .

وأكدت الهيئة العامة للكمارك ان عملية الضبط تمت في صالات المسافرين من قبل كوادرها العاملة في المطار وقد تم تنظيم محضر بحجز المواد اعلاه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وحسب قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل.

ويأتي هذا ضمن إجراءات مشددة تقوم بها الكمارك في مراكزها الكمركية للحد من دخول المواد المخالفة و الممنوعة والتي تمس حياة المواطنين وسلامة المجتمع.

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