هواوي تحذر واشنطن من

2019/06/06 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال مسؤول تنفيذي بارز في شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "هواوي"، اليوم الخميس، إنه يأمل في أن يحل الوضع العدائي بين الشركة والولايات المتحدة،

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