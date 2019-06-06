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"نومبيو": تكاليف المعيشة في بغداد تفوق اربيل بنسبة 5.43%


2019/06/06 | 22:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة

 كشف تقرير نشر على موقع "نومبيو"، الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، ان تكلفة المعيشة في العاصمة بغداد هو اعلى منه في محافظة

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