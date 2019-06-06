2019/06/06 | 22:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("نومبيو": تكاليف المعيشة في بغداد تفوق اربيل بنسبة 5.43%) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشف تقرير نشر على موقع "نومبيو"، الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، ان تكلفة المعيشة في العاصمة بغداد هو اعلى منه في محافظة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("نومبيو": تكاليف المعيشة في بغداد تفوق اربيل بنسبة 5.43%) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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