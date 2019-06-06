2019/06/06 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف تقرير نشر على موقع "نومبيو"، الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، ان تكلفة المعيشة في العاصمة بغداد هو اعلى منه في محافظة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("نومبيو": تكاليف المعيشة في بغداد تفوق اربيل بنسبة 5.43%) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("نومبيو": تكاليف المعيشة في بغداد تفوق اربيل بنسبة 5.43%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).