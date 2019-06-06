إنفجار عبوة صوتية وسط بعقوبة

2019/06/06 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد قائممقام بعقوبة عبدالله الحيالي ،الخميس، بإنفجار عبوة صوتية وسط بعقوبة.

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