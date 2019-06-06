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اعتقال اربعة اشخاص بحوزتهم قطع أثرية وسط بغداد


اعتقال اربعة اشخاص بحوزتهم قطع أثرية وسط بغداد
2019/06/06 | 22:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افاد مصدر امني ،الخميس، بأن قوة امنية القت القبض على اربعة اشخاص بحوزتهم قطع اثرية وسط بغداد

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