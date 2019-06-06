ناسا.. موعد مع ظاهرة فلكية يمكن مشاهدتها بالعين المجردة

2019/06/06 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلنت وكالة ناسا عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن ظاهرة فلكية تحدث مرة كل عام، حيث يقترب كوكب المشترى من الأرض هذا الشهر، وسيكون متاح للجميع رؤيته بالعين المجردة.

وذكرت "ناسا" إن كوكب المشترى سوف يكون مرئي بالعين المجردة في العاشر من شهر يونيو الحالي، ولمشاهدة أقماره ستحتاج فقط إلى منظار.وتحدث هذه الظاهرة عندما يتم ترتيب كوكب المشتري والأرض والشمس فى خط مستقيم، وتكون الأرض في المنتصف، وسوف تحدث هذه الظاهرة يوم الاثنين القادم، وسيكون المشتري مضاء بالكامل بواسطة الشمس مما يجعله أكثر إشراقا ليلا في السماء.وأكدت "ناسا" أن استخدام التليسكوب سيعزز من وضوح كوكب المشترك وأقماره الأربعة، وربما يمكنك مشاهد بعض السحب التي تحيط بالكوكب.انتهى

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