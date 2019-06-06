2019/06/06 | 23:06

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قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتا وشبان فلسطينيين يتصدون لجنود الاحتلال جنوب نابلس

الخميس

06

حزيران

2019 :

10:48 pm

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قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتا وشبان فلسطينيين يتصدون لجنود الاحتلال

جنوب نابلس

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