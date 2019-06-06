كورديان ينالان عضوية برلمان الدنمارك

2019/06/06 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نال كورديان، وللمرة الأولى، مقعدين في البرلمان الدنماركي المكون من 197 مقعداً.

والكورديان هما لارس آسان وحليمة أوغوز، حيث ينتمي لارس آسلان للحزب الاشتراكي الديمقراطي، وولد لأب كوردي من أنقرة ووالدته دنماركية، وقد انتخب عضواً في البرلمان الدنماركي، وحصل حزبه على 48 مقعداً.

أمام حليمة أوغوز، فهي عن قائمة الحزب الاشتراكي وتقيم في الدنمارك منذ السادسة من عمرها، وانضمت إلى صفوف الحزب الاشتراكي قبل 10 سنوات، وفي الانتخابات التشريعية الأخيرة حصل الحزب على 14 مقعداً من أصل 179.

يشار إلى أن الانتخابات العامة جرت في الدنمارك أمس الأربعاء، وشهدت منافسة حامية بين أحزاب اليسار واليمين، بمشاركة 300 ألف ناخب جديد يشاركون في العملية للمرة الأولى.

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