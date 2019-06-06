ناجية ايزيدية تشارك في مؤتمر في البرتغال وتطلب من البرلمان الوفاء بوعده والاعتراف بالإبادة الايزيدية

2019/06/06 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – لشبونة شاركت الناشطة والناجية من الإبادة الجماعية الايزيدية ومؤلفة كتاب “مازلتُ ابنة الشمس″(النور) “دلال خيرو” رفقة اعضو منظمة “يزدا”، “سعيد قاسم” والناشطة المتطوعة لدى المنظمة، “أميرة خضر” في مؤتمر “إستوريل” بنسخته السادسة ببرتغال.مؤتمر “إستوريل” يقام كل سنتين مرة ويتم اختيار قضية راهنة لمناقشتها، وفي هذه السنة قام الفريق المنظم للمؤتمر باختيار […]

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