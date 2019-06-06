على خلفية اتهام التميمي.. كمبش: سيكون لنا موقف

2019/06/06 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت عضو مجلس محافظة ديالى اسماء كمبش اليوم الخميس، المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في البلاد للتحقيق الفوري في اتهامات نائب.

وقالت كمبش في بيان تلقت

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