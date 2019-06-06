حريق هائل قرب محطة لتوليد الطاقة يتسبب بقطع الكهرباء عن اربيل ودهوك

2019/06/06 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {اربيل :الفرات نيوز} اندلع حريق قرب محطة توليد الطاقة في منطقة بيرداوود وقوشتبه تسبب بقطع التيار الكهربائي عن مناطق اربيل ودهوك.

وذكر مدير دائرة الكهرباء في إقليم كردستان، أوميد أحمد، في تصريح صحفي، انه" "بسبب الحريق الذي اندلع في منطقة بيرداوود وقوشتبه تم إطفاء جميع وحدات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز في محطة {أحمد إسماعيل} نظراً للمخاطر على أنبوب الغاز الممتد من كورمور، ما أثر بشكل مباشر على انخفاض التيار الناتج وخاصة في محافظتي أربيل ودهوك".وأضاف "أدى الحريق إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 40% من أحياء أربيل، وستتم إعادة الطاقة إليها بعد إخماد الحريق".من جانبه، قال مدير الدفاع المدني في أربيل، العميد شوان عبدالقادر "الحريق كان هائلاً جداً لكن طواقمنا تعمل على إخماد النيران ويمكن القول إنه تم إبعاد الخطر عن محطة كهرباء أربيل".



إلى ذلك، أوضحت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان في بيان "نلفت عناية المواطنين إلى أن حريقاً هائلاً اندلع مساء اليوم الخميس،ب أكوام القش بمنطقة بيرداوود قرب محطة أربيل وتسبب بإيقاف العمل في كل وحدات المحطة وقطع إمداد الغاز إليها بقصد منع حدوث أي حادث عرضي يضر بالمحطة والمنظومة الكهربائية عموماً".وتابعت: "بذلك فإن ساعات التزويد بالطاقة الكهربائية ستتضاءل لكنها ستعود إلى طبيعتها بعد السيطرة على الوضع".انتهى

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