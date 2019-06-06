المثنى.. إعادة العمل بخطين لنقل الطاقة وساعات التجهيز

2019/06/06 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {المثنى:الفرات نيوز} أعلنت مديرية توزيع كهرباء المثنى مساء اليوم الخميس، عن إعادة العمل بخطي {قادسية – شمال الرميثة} و {السماوة - الحمزة}، فيما أشارت إلى أن مستوى التجهيز سيعود إلى ساعتين إطفاء مقابل ساعتين تشغيل.

وذكرت المديرية في بيان، ان الخطوط التي تعتبر مغذية لأغلب مناطق المحافظة أعيدت إلى الخدمة، مبينا أن الانقطاع الذي استمر لعدة ساعات انتهى بعد اجراء اتصالات مع الحكومة المركزية ووزارة الكهرباء.



وكانت المديرية توزيع كهرباء المثنى قد أعلنت في وقت سابق، عن إطفاء خطي {قادسية – شمال الرميثة} و {السماوة - الحمزه}، مما أدى إلى توقف تجهيز الطاقة لثمانين بالمائة من مناطق المحافظة.انتهى

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