بالوثيقة.. مكتب عبدالمهدي ينذر وزيرا سابقا باخلاء فيلا يسكنها في الجادرية

2019/06/06 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه مكتب رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، طلبا لوزير سابق، يدعوه فيها إلى اخلاء فيلا يسكنها في المجمع الوزاري في منطقة الجادرية وتسليمها.

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، فقد طالب مدير مكتب عبدالمهدي، من وزير التربية الأسبق في حكومة إياد علاوي (2004- 2005)، سامي المظفر، بإخلاء الفيلا رقم 9 في مجمع الجادرية الوزاري، وتسليمها خالية من الشواغل، بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وذلك خلال فترة أقصاها 7 أيام اعتبارا من تاريخ صدرو الكتاب.

من جانبه رد المظفر، برسالة على الكتاب الصادر عن مكتب عبدالمهدي، وكتب تحت عنوان “هدية ثمينة من مكتب رئيس الوزراء”:

“لم تلتزم حكومتكم الكريمة بالعقد الذي وقعته واياي لايجار الدارالتي كنت اسكنها في منطقة الجادرية وبمبلغ ثلاث ملايين دينارشهريا ، بل زادته الى عشرة ملايين دينار وشهريا ايضا اي حوالي اكثر من ضعف الراتب التقاعدي الشهري الذي اتقاضاه وبمخالفة صريحة لكل قوانين ايجار دور الدوله النافذة “.

وتابع “استلمنا هدية عيد الفطر المبارك الجميلة عن طريق مكتبكم اللاموقر والتي تضمن إجبارنا ترك الدار التي نسكنها خلال سبعة ايام ومن ضمنها عطلة عيد الفطر المبارك مخالفا للعقد الموقع بيننا”.

وأضاف “قمنا بعد استلامنا الإنذار الصادر من مكتبكم بترك الدار خلال الفترة المطلوبة لا خوفا منكم بل توقعا من هجوم جلاوزتكم علينا وعلى الدار وخوفا من احتمال المضاعفات التي قد تحدث ، وأنا لا اطلب منكم منة ولا هبة ولست ذلك ولن اكن ذلك بل اطلب حقا طبيعيا ان تكون رسائلكم إلينا وفق الأصول الاعتبارية المعروفة وليست رسائل تهديدية”.

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