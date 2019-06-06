2019/06/06 | 23:37

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حقوق الانسان تطالب بالتحقيق في حادثة نفوق الاسماك !

مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة يطالب الحكومة

المحلية بالتحقيق الدقيق والعاجل للوقوف على أسباب نفوق كميات من

الأسماك في اهوار المسحب والصلال ويطالب السلطات الحكومية والاجهزة

الأمنية بتكثيف الجهد الأمني و الاستخباري للحفاظ على الثروات

الطبيعية وخصوصا المائية لمحافظة البصرة مع دخول فصل الصيف

مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة٦ حزيران ٢٠١٩

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