نزار حسن - إنه عهد الرأسمالية المتوحشة والعنصرية والقمع: فمن سيقاومه؟

2019/06/06 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نزار_حسن لم نر أي قوة اجتماعية في العقود الثلاث الأخيرة قادرة على مواجهة مشروع الرأسمالية المتوحشة في لبنان الذي حملته الطبقة الحاكمة (ضمنها أصحاب الأموال، وممثليهم في النظام السياسي، وأمراء الحرب، والزعامات الاقطاعية) منذ نهاية الحرب الأهلية.قاد المشروع النيوليبرالي* (التعريف في الأسفل) رئيس الوزراء رفيق الحريري في أواخر القرن الماضي وبداية القرن الحالي، فبرزت بعض قوى اليسار المناصرة للنظام السوري لتواجه......

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