بهاءالدين نوري - ‎رسالة تضامن إلى ثوار السودان

2019/06/06 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بهاءالدين_نوري ‎أحييكم من العراق من قلب كردستان، يا ثوار السودان البواسل؛ يا من سطرتم بدمائكم آيات البطولة والمجد و اطحتم بالطاغية "عمر البشير" لتلاحقه اللعنات.انني تابعت بلهف ثورة شعبكم السلمية العظيمة، المتناغمة مع ظروف العولمة و المستفيدة من تجارب ثورات الربيع العربي .و يسرني انني اراكم و قد قطعتم شوطا كبيرا نحو النصر المبين و قدتم جماهير شعبكم بشكل رائع و بتكتيكات سياسية رائعة، متجنبين منزلقات اليمين الذي......

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