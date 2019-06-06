2019/06/06 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبود: اخطاء حكامنا ليس مقصودة ورغم وجود اخطاء الحكام هناك ايقاف اكثر من حكم دولي ودرجة اولى

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