ما دور وساطة العراق في تهدئة الاحتدام الأمريكي الإيراني؟

2019/06/06 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط تصعيد كبير، شهدته المنطقة منذ مطلع مايو (أيار) الماضي، مع اشتعال التوترات بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية في إيران، مروراً بهجمات، استهدفت منشآت

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