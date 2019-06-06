إخلاء فيلا وزير سابق .. بـــ أمر من

2019/06/06 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

كشفت وثيقة سربتها مصادر حكومية، اليوم، طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من وزير سابق إخلاء مسكنه في مهلة لا تتجاوز الـ 7 أيام.

ووفق ما تضمنته الوثيقة، فقد صدرت التعليمات إلى وزير التعليم الأسبق "سامي عبد المهدي إبراهيم المظفر" بإخلاء عقاره وهو فيلا سكنية رقم 9 بمنطقة مجمع الجادرية ...

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