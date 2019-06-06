تمرير الحقائب الوزارية الــ اربعة .. او

2019/06/06 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

كشفت وسائل اعلام عربية، اليوم، أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي سيخير الكتل السياسية ما بين التوافق على مرشحي الحقائب الـ 4 الشاغرة في حكومته، الدفاع، الداخلية، العدل والتربية سريعا أو قبول استقالته ردا على التعنت وفرض الإرادات الذي يمارس عليه.

وبحسب ما تم نقله، فإن ما وصفته...

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