اهلي جدة ينافس بشكتاش التركي على صفقة عراقية

2019/06/06 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} دخل نادي أهلي جدة السعودي في مفاوضات مع نادي أودينيزي الإيطالي للحصول على خدمات الدولي العراقي علي عدنان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف موقع {توتو ميركاتو} الإيطالي أن عدنان المعار حاليًا لصفوف فانكوفر الكندي، لن يستكمل مسيرته الكروية في إيطاليا بعد تلقيه عرضًا من أهلي جدة.ودخل بشتكاش التركي في مفاوضات مع اللاعب العراقي أيضًا للتعاقد معه خلال الفترة الحالية، لكن العرض السعودي يتمتع بمميزات أكثر في الجانب المادي.يشار إلى أن عدنان تعرض أخيرًا للإيقاف الدولي لمدة 6 أشهر، بسبب تأثير وكيل أعماله على بعض اللاعبين.انتهى

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