مدرب تونس: مواجهة العراق مهمة.. وأزمة الترجي مؤقتة

2019/06/06 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد المدير الفني لمنتخب تونس آلان جيريس أن اللقاء الودي الذي سيخوضه نسور قرطاج غدًا الجمعة أمام منتخب العراق، يكتسي أهمية كبيرة على درب الإعداد لكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

وقال جيريس في تصريحه للصحفيين قبل انطلاق الحصة التدريبية: "سندخل مباراة الغد بالاعتماد على الزاد البشري المتوفر لدينا في المعسكر الذي دخلناه منذ يوم 1 يونيو/ حزيران، الذي شارك فيه المحترفون خارج تونس، والأكيد أننا سنركز على اللعب الجماعي الذي سيكون أسلوبنا المعتمد خلال البطولة القارية".وعلق المدرب الفرنسي على قرار إعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي، والوداد البيضاوي، فقال: "نتأسف لمثل هذا القرار، لكن أنا واثق بأن هذه الوضعية ستكون مؤقتة، وستعود الأمور إلى نصابها لاحقًا".يذكر أن الحصة التدريبية التي أجراها منتخب تونس اليوم الخميس كانت الوحيدة المفتوحة أمام الصحفيين منذ انطلاق المعسكر التحضيري لنسور قرطاج مطلع الشهر الجاري.انتهى

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