“حميدتي” من قائد ميليشيا أثارت الرعب في دارفور الى أحد أقوياء السودان

2019/06/07 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة-(أ ف ب) – يقود محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، قوات الدعم السريع في السودان المتهمة بالفض الدامي لاعتصام الخرطوم الاثنين، وقد تحوّل خلال سنوات قليلة من قائد ميليشوي في دارفور في غرب السودان الى أحد كبار الفاعلين في البلاد.ودقلو الذي كان قائدا لميليشيا صغيرة في غرب البلاد بداية نزاع دارفور، تسلق سلّم السلطة […]

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