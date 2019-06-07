2019/06/07 | 00:23

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عاجل | جوناثان آلن: الخارجية البريطانية طلبت من المجلس العسكري بالسودان وقف أعمال العنف بشكل فوري

الجمعة / 07 / حزيران - 2019

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عاجل | جوناثان آلن: الخارجية البريطانية طلبت من المجلس العسكري

بالسودان وقف أعمال العنف بشكل فوريالمصدر: الجزيرة

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