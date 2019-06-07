أستاذ العلوم السياسية اياد العنبر لـ

2019/06/07 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - هناك مشاريع قوانين مهمة تحتاجها الدولة لاعادة تنظيمها من جديد

- عدم الاتفاق على مرشحي الوزارات الشاغرة حاضر حتى الان

- لا اعتقد ان رئيس الوزراء

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