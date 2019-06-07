تعرف على البلدة التي تحيطها

2019/06/07 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحقيق- داريل ميرسوم

توصف محطة ميتسامور بأنها إحدى أخطر المحطات النووية في العالم لوقوعها في منطقة معرضة للزلازل.



وتقع المحطة على مسافة 35 كيلومترا من مدينة

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