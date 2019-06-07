2019/06/07 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fWS5KQ22b8w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سولاف وامير مخططين يسوون حفلة وخربه عليهم غيوثي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سولاف وامير مخططين يسوون حفلة وخربه عليهم غيوثي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).