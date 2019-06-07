2019/06/07 | 00:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

أكد مصدر مقرب من رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، عدم وجود أي نية للأخير بتقديم استقالته من رئاسة الحكومة، وأنه لا يفكر بها أساسا.

وقال المصدر لوكالة انباء روسية إن "عبد المهدي لم يهدد الكتل السياسية بإكمال الكابينة الحكومية أو تقديم الاستقالة، وهو يعمل الآن لإكمالها من خلال...

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