فيديو .. يزعم توثيق

2019/06/07 | 00:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سكاي برس

نشر موقع "eurosport.ru" فيديو يزعم فيه توثيق تهمة اغتصاب النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، امرأة في أحد الفنادق بالعاصمة الفرنسية باريس، الشهر الماضي.

وتم تداول الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ويظهر فيه الشجار المزعوم بين اللاعب البرازيلي والمرأة الت...

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