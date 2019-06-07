الحياة والعمل واللغة في الرد على أسد الهاشمي

2019/06/07 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متى أرى اللغة خالية من الآلهة والقواعد النحوية : ميشيل فوكو

الآرامية الشرقية تستخدم حرف الألف والآرامية الغربية حرف الواو لحد وقتنا الحاضر يقول السوريون صباحو , كلمة قرآن أصلها الآرامي قِريانا بكسر القاف وتعني قراءه مثلما كلمة شورو وشورى , وقد كتب القران ب 22 حرف وأضيفت 6 حروف فيما بعد مع ( 14 علامة كالشدة والضمة والفتحة والكسرة والسكون والمد الخ ونأخذ مثلا اللغة الصينية

ما نغم مرتفع = أم , نغم مرتفع تصاعدي = قنب , نغم منخفض ساقط مرتفع = حصان ,نغم مرتفع ساقط = يوبخ , نغم محايد = أداة للسؤال , واللغة الصينية لغة مقطعية واللغة العربية هي لغة اشتقاقية ,استخدامك كلمة سيريانيه للتعبير عن الآرامية خطأ والصحيح هو اللغة الآرامية , بلاد أدنى شك أي متخصص في اللغات القديمة يعرف أن الابجدية العربية هي مأخوذه من اللغة الآرامية , اللغات بدأت كلغات صورية مثلا فعل يمشي ترسم قدم أو يد ترسم يد ثم تطورت من اللغة الصورية الى اللغة التجريدية الرمزية ومقابل كل دلالة هناك مدلول وله مقطع صوتي , وعودة للغة العربية فيها نقص وهو أنها تعبر عن ثلاثة أزمان فقط فيما اللغة الفرنسية مثلا تعبر عن سبعة ازمنة بدقة أكثر كذلك الاسراف في المفردات لكائن واحد مثل أسم الأسد ومع ذلك كل اللغات هي نغمات صوتيه ولايجوز تفضيل لغة على سائر اللغات وثمة وهم كبير باعطاء اللغة اصلا سماويا أو مقدسا ً

نعم مصطلح لغات سامية هو مصطلح خطأ وتم نحته في القرن التاسع عشر من قبل مستشرق مجري من جذور يهودية ولكن كيف تنكر تطور اللغة وتطور الأبجدية ؟ اللغة العبرية واللغة العربية هما بنتا اللغة الآرامية والآرامية لغة تطورت في بلاد الشام وفي بلاد الرافدين من لغات سبقتها كالسومرية والآكادية والفينيقية الخ , ماتقوله ليس صحيحا ً بشأن اللغة السومرية فقد دونت ولدينا لحد الان رقم والواح كتبت عليها اشعار سومرية ويستطيع المتخصصون بهذه اللغة وقواعدها نطقها صوتيا , ولحد الان لدينا ايضا الصابئة المندائيون يتحدثون بلغتهم الرافدينية القديمة , بشأن الأبجدية العربية هي نتاج الأبجدية الآرامية التي تطورت فيما بعد , الألف آ ويرمز له في اللغة المندائية العراقية بدائرة = قرص الشمس ولدينا حرف الفاء ويرمز له برأس الثور في الفينيقية والجدير بالذكر أن آ تعني العلو كما إيل و ال = العلو ها ,هي = حياة, اشم اد هيي ,باسم الحياة را = اشعاع طا = طائر بشم = بسم , الحضارة السبأية هي ألف سنة قبل الميلاد بعد ألفي سنة من حضارة العراق وسورية , 1220 ق م _ 1500 ق م اللغة الأكادية والكنعانية , عربا هي بادية الشام وبادية غرب نهر الفرات وتخوم بلاد الشام , الحضر , تدمر , نبطو الأثر الآرامي العراقي النبطي , عربايا تلفظ في الآكادية غربا ولهذا نقول الآرامية هي نتاج الآكادية والكنعانية وكلمة آرم تعني المرتفع ,عربايا يعني كما قلنا البادية الغربية غرب الفرات عروبو غروب عروبتو يعني يوم الجمعة اليوم النهائي عرابو العراب الغريب عروبيو إعراب غريب اللغة زبانو زمان سؤال سوعال , ورد ذكر جندب العربي في سيرة الملك شلمنصر الثالث 823_ 858 ق م وردت كلمة جملو أي جمل أبلتو أي ابل و بعيرو أي دابه وقد تم استخدام الجمل 1200 ق م مثلما تطورت المقاطع الصوتيه كذلك تطورت الأبجدية في وادي الرافدين وبلاد الشام , ولدينا في العراق علماء أثار عراقيين يقرأون اللغة السومرية والآكادية صوتيا

لماذا التحريف و اللعب باللغة , النواصي هي و حديث نبوي :(لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها)؛ لا تقصوا أي لا تقطعوا، ونواصي الخيل هو ما يكون في أعلى رأسها من الشعر.

أول شيء قبل الاسلام حكماء العرب مثل قس بن ساعده وأكثم بن صيفي حتى محمد أعترف أنه كان يحضر في ملتقى سوق عكاظ وقد قلدهم في سجع الكهان وهناك شعراء المعلقات الذين فاقوا القران بلاغة وفصاحة وحكمة وجماليات وفي العصر العباسي ظهر نخبة من الأدباء الكبار بعضهم بقامة أدبية تعادل شكسبير بل وتتفوق عليه وهم سخروا من التحدي القراني لمن يريد أن يعرف المزيد هناك فصل في كتاب محنتي مع القران يمكن الاطلاع على الكتاب في اليوتوب كتاب صوتي يورد ردود بعض من هؤلاء الادباء على القرآن كابن المقفع , في مقالتنا العلمية المترجمة : هل الدولفين أذكى أم الانسان , ورد أن الدولفين يتفاهم مع مثلا 5 دلافين أخريات كل بثيمة تختلف عن الاخرى في وقت واحد وأن صغار الدولفين تدرك نفسها في المرآه بوقت أبكر من الاطفال الصغار البشريين قبل أن يدخلو ا مايسمى مرحلة المرآة , من أين أتيت أن اللغة أداة للتفكيرفقط ؟ اللغة هي تعبير عن الاتصال الصوتي بين البشر ونشاط فعال في الحياة حيث تكون الذات موضع تقاطع كل ماهو مرئي مع كل ماهو مسموع , في كتابه الكلمات والأشياء يقول المفكر الفرنسي ميشيل فوكو بما معناه : أن الاسماء هي أفعال وأن لغة سوق الهال أكثر تعبيرية من لغة الأكاديميين وأن الانسان أصبح عبد اللغة والعمل والحياة , ابن المقفع كانت مشكلته سياسية ودينية فهو أعتبر أن عمل الخير يعمله لذاته لانه خير وليس وفق وازع الحلال والحرام وكان يفكك مزاعم الاعجاز اللغوي في القرآن أيضاً وقد أحرق في التنور حياً ,و ابن الراوندي كان مفكرا كبيرا وقد أحرقت كتبه من قبل محاكم التفتيش الاسلامية , مثال القطة ليس صحيحا مثلما يحتاج الانسان التاهيل كي يتوافق مع مجموعة بشرية جديدة تحتاج القطة أيضا الى تأهيل للتوافق في المكان الجديد ,بعض البحوث العلمية المعاصرة تجد أن الاشجار تتواصل فيما بينها عن طريق جذورها , والآن لنعد الى اللغة والدماغ , أصلا القران يتوهم أن مركز التفكير يكون في القلب أو الفؤاد أي بين الصدور مايسمى باللب كما أوردنا معنى( اللب )في قواميس اللغة وفي الشعر , الجدير بالذكر أن مناطق واسعة من الدماغ وجد أنها ترتبط بعملية الكلام مناطق تحت القشرة , طبقة تحت القشرة الدماغية مثل

putamen

وهي بنية دائرية عند قاعدة الدماغ الأمامي وهي تؤلف مع

caudate

dorsal striatum

وجزء من القشرة الأمامية في الدماغ

wernickes area

موضعها في الجزء الأوطأ من الفص الصدغي , الذاكرة المرئية , اللغة والروابط العاطفية

brokas area

تعتبر مركز مهم للغة متعلقة بالقواعد وبناء الجملة , الخلاصة انتاج اللغة يتم في مناطق مختلفة من الدماغ , ( دلالة اللفظ تتطور وإنتاج بنية الكلام تأخذ موضعها في مناطق مختلفة من الدماغ ) , وهذه المنطقة لها مهمات أدراكية ليس لها علاقة باللغة فحسب بل حل مشاكل رياضية وحمل معلومات في عمل الذاكرة , هل تلعب دوراً عاما ً في الإدراك أم محددة باللغة ؟ هناك وحدة للعمليات اللغوية ووحدة هي جزء من شبكة الدماغ الواسعة لهذا لايجوز الكلام عنها كمنطقة لأنها ليست وحدة وظيفية , تقع في الجزء الأيسر الداخلي من القشرة الأمامية فوق وخلف العين اليسرى , هناك مهمات أدراكية متنوعة , شبكة في فصي الدماغ حيث الكل يتواصل مع الآخر وحتى هذا الجزء هو جزء من شبكة كبيرة تتعلق بعملية اللغة و تنتشر في الفص الأيسر , لايجوز إعتبار أن لها وظيفة موحدة بل منطقة أختيار اللغة ربما تلعب دوراً في مفهوم الموسيقا أيضا ً , مكونات شبكة اللغة وشبكة متعددة تتواصل داخليا ً وكلا الشبكتان تتواصلان مع بعض

1_ angular gyrus

2_ superamarginal gyrus

3_ brocas area

4_ wernickes area

5_primary auditory cortex

هذه كلها داخل الدماغ

2_ الكائن تغير بحسب الضرورة وبشأن اللغة تبادل الإشارات أو الأصوات والتواصل في المجموعة ومع المجاميع الأخرى والضرورة هي المشاركة في الخبرات وتبادل مع مجاميع أخرى , اللغة كنشاط إجتماعي تواصلي ومثلما تطورت اللغة تطور الجسم قبلها , مثلا ً الزرافة بعد الندرة تولدت الضرورة للتكيف فاستطالت عنقها كي تصل الى أوراق الغصون العالية هنا نجد الخارج يؤثر على الداخل والداخل يؤثر على الخارج والعلاقة بين الكائن والبيئة في حالة حيوية فعالة وليست خامدة أو هامدة لهذا باستخدام الاغصان العالية للتغذية صقلت الزرافة وتطورت مثل الببغاء في البداية ينطق بطريقة ليست جيدة , خطوة خطوة يتعلم أفضل , كذلك ساهم الرقص والموسيقا في تطور اللغة وقد حصلا معا ً في وقت متزامن , خطأ ديكارت في مقولته : أنا أفكر إذن أنا موجود , التفكير هو كل شيء بالنسبة له وإذا دماغك لايعمل يقتلونك ؟ لكن الوجودية تقول : أنا كلي أفكر وتفكيري هو جزء من وجودي وليس أنا جزء من تفكيري لهذا حين تعمل التفكير كل شيء ستقتل الآخر بلارحمة ؟ , لهذا عقليتهم سكونية ثابتة ولايحبون التطور وقالوا إننا جئنا من آدم وحواء والدجاجة من الدجاجة منذ البداية وليس من الدنياصور وحين تقول لهم : كل شيء يتغير ويتطور والشجرة لها أغصان وكل غصن له ثمار ووريقات , هم يخافون التطور لهذا البك بانغ تغيرت الى نجوم وأشجار وطيور وحيوانات وكل شيء , صعب عليهم أن يستوعبوا ويفهموا هذا التغير , الحالة أو الظروف تغيرت والشروط تغيرت , هذا يفسر تحول الكائنات , الغراب في أوروبا يختلف عن الغراب في العراق , الغربان تقترب من البشر فيما في العراق هي تبتعد كذلك لديها غذاء مختلف وبذور مختلفة , القرود لديهم حياة مختلفة في ذلك الوقت , غوريلا , شمبانزي , أورانج أوتان , كانوا يعيشون في غابة أفريقية ولكن الاشجار دمرت وخرجت الحيوانات من الغابة , يتوجب المشي لإيجاد الطعام والا ستهلك وتنقرض ويصعب المشي على أربع أطراف هذا يتطلب طاقة أكثر , خطوة خطوة تغيرت أصناف حيوانية واستطاعت الوقوف على قدمين بهذا هم يعطون وظائف مختلفة لأيديهم عكس أقدامهم حيث حصل تغير في اليد وأصبحت يمكنها أن تنتج موادا ً وأدوات وإنتاجها أثر على الدماغ وشكل الجمجمة والدماغ طبعا في إتصال عبر الحواس مع الخارج وقد فقدت ذيلها وأصبح لاضرورة له للتعلق بالاغصان كذلك أكتشاف طهو الطعام وفر الطاقة والجهد والزمن وحصل تغير نوعي , الجدير بالذكر أن الجنين في نهاية الأسبوع الثالث يكون له ذيل وطبعا عملية التطور هذه طويلة الأجل واذا توفرت الظروف والحالة السابقة يحصل الشيء ذاته من التغير , الآن نتوقع تغير القرود في هذه الظروف الحالية لاضرورة له كأنما أنك تتوقع أن البك بانغ تحدث الآن كلا الحالة تغيرت , التفكير يتوافق مع الخارج ,بعض الأحيان ينتج بعض الأوهام الداخلية , بعض من الخوف فانت لاتعرف الرعد والبرق وعدم الفهم ليس السبب الحقيقي لكن السبب الزائف , الله غاضب لابد من تقديم أضحية والبحر هائج رب البحر غير راض , ربما هذا لتهدأتهم حتى لايجنوا , الدين مثل الأفيون يهدأك , الآن المعرفة تطورت ومن كان ضروريا ً أصبح الآن غير ضروري بل العكس تماماً لأنه لم تكن معرفة كافية , نقص المعرفة يخلق الزيف والسلطة تخلق الزيف أيضا ً والدين سلطة أيضا ً وهما مترابطان , التفكير لوحده لاشيء إنما ربط التفكير مع الواقع فإذا قلت هذه ثمرة حلوة يجب أن تتذوقها وتعمل تجربة وإذ قال ارسطو المرأة أقل في أسنانها من الرجل , نفتح فم المرأة ونعد أسنانها لنرى هل هما متساويان أم لا ؟ إذا أشياء تسقط بسرعة عليك أن ترمي من البناية وتختبر سقوط الأجسام , جسم ثقيل وآخر خفيف , المعرفة تعمل بساقين , الفكري والتجريبي , الوعي يعبر وجوه متعددة وإذا ذهبت الى نيويورك وشعرت أن البنايات جميلة والأضواء باهرة وتعتقد أن كل شيء على مايرام , تعبر من مرحلة الشعور الى مرحلة التفكير وخطوة أعمق كي تشاهد مختلف العلاقات بين البشر في المدينة ستجد بنايات مضئية وهي فارغة وأشخاص في الشارع بلا مأوى ليس لديهم منزل للنوم , تجد مطاعم فاخرة في فنادق يرمون الطعام في حاويات القمامة وثمة أشخاص ليس لديهم مايأكلونه , تجد قلة يمتلكون كل وسائل الأنتاج والمصانع والبنايات والاراضي وسيطرة المصارف وكثير من الناس تعمل عملا أجيرا ًمن الصباح الى الغروب هنا العلاقة بين إنسان وإنسان وعلاقة الإنسان مع الطبيعة يشوبها الأغتراب وعلاقته بإنتاج عمله في الحضيض وأساس الانسانية هي علاقة الانسان مع الانسان , يمكن تحويل اللغة الى شعر والعمل الى حب والحياة الى جماليات ورغبة ولذة وإبتكار وفن , التلقائية أمام الاحتمالات اللامتناهية ومزج اللحظة بالسعادة

في الرد على أسد الهاشمي

محسن السراج

متى أرى اللغة خالية من الآلهة والقواعد النحوية : ميشيل فوكو

الآرامية الشرقية تستخدم حرف الألف والآرامية الغربية حرف الواو لحد وقتنا الحاضر يقول السوريون صباحو , كلمة قرآن أصلها الآرامي قِريانا بكسر القاف وتعني قراءه مثلما كلمة شورو وشورى , وقد كتب القران ب 22 حرف وأضيفت 6 حروف فيما بعد مع ( 14 علامة كالشدة والضمة والفتحة والكسرة والسكون والمد الخ ونأخذ مثلا اللغة الصينية

ما نغم مرتفع = أم , نغم مرتفع تصاعدي = قنب , نغم منخفض ساقط مرتفع = حصان ,نغم مرتفع ساقط = يوبخ , نغم محايد = أداة للسؤال , واللغة الصينية لغة مقطعية واللغة العربية هي لغة اشتقاقية ,استخدامك كلمة سيريانيه للتعبير عن الآرامية خطأ والصحيح هو اللغة الآرامية , بلاد أدنى شك أي متخصص في اللغات القديمة يعرف أن الابجدية العربية هي مأخوذه من اللغة الآرامية , اللغات بدأت كلغات صورية مثلا فعل يمشي ترسم قدم أو يد ترسم يد ثم تطورت من اللغة الصورية الى اللغة التجريدية الرمزية ومقابل كل دلالة هناك مدلول وله مقطع صوتي , وعودة للغة العربية فيها نقص وهو أنها تعبر عن ثلاثة أزمان فقط فيما اللغة الفرنسية مثلا تعبر عن سبعة ازمنة بدقة أكثر كذلك الاسراف في المفردات لكائن واحد مثل أسم الأسد ومع ذلك كل اللغات هي نغمات صوتيه ولايجوز تفضيل لغة على سائر اللغات وثمة وهم كبير باعطاء اللغة اصلا سماويا أو مقدسا ً

نعم مصطلح لغات سامية هو مصطلح خطأ وتم نحته في القرن التاسع عشر من قبل مستشرق مجري من جذور يهودية ولكن كيف تنكر تطور اللغة وتطور الأبجدية ؟ اللغة العبرية واللغة العربية هما بنتا اللغة الآرامية والآرامية لغة تطورت في بلاد الشام وفي بلاد الرافدين من لغات سبقتها كالسومرية والآكادية والفينيقية الخ , ماتقوله ليس صحيحا ً بشأن اللغة السومرية فقد دونت ولدينا لحد الان رقم والواح كتبت عليها اشعار سومرية ويستطيع المتخصصون بهذه اللغة وقواعدها نطقها صوتيا , ولحد الان لدينا ايضا الصابئة المندائيون يتحدثون بلغتهم الرافدينية القديمة , بشأن الأبجدية العربية هي نتاج الأبجدية الآرامية التي تطورت فيما بعد , الألف آ ويرمز له في اللغة المندائية العراقية بدائرة = قرص الشمس ولدينا حرف الفاء ويرمز له برأس الثور في الفينيقية والجدير بالذكر أن آ تعني العلو كما إيل و ال = العلو ها ,هي = حياة, اشم اد هيي ,باسم الحياة را = اشعاع طا = طائر بشم = بسم , الحضارة السبأية هي ألف سنة قبل الميلاد بعد ألفي سنة من حضارة العراق وسورية , 1220 ق م _ 1500 ق م اللغة الأكادية والكنعانية , عربا هي بادية الشام وبادية غرب نهر الفرات وتخوم بلاد الشام , الحضر , تدمر , نبطو الأثر الآرامي العراقي النبطي , عربايا تلفظ في الآكادية غربا ولهذا نقول الآرامية هي نتاج الآكادية والكنعانية وكلمة آرم تعني المرتفع ,عربايا يعني كما قلنا البادية الغربية غرب الفرات عروبو غروب عروبتو يعني يوم الجمعة اليوم النهائي عرابو العراب الغريب عروبيو إعراب غريب اللغة زبانو زمان سؤال سوعال , ورد ذكر جندب العربي في سيرة الملك شلمنصر الثالث 823_ 858 ق م وردت كلمة جملو أي جمل أبلتو أي ابل و بعيرو أي دابه وقد تم استخدام الجمل 1200 ق م مثلما تطورت المقاطع الصوتيه كذلك تطورت الأبجدية في وادي الرافدين وبلاد الشام , ولدينا في العراق علماء أثار عراقيين يقرأون اللغة السومرية والآكادية صوتيا

لماذا التحريف و اللعب باللغة , النواصي هي و حديث نبوي :(لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها)؛ لا تقصوا أي لا تقطعوا، ونواصي الخيل هو ما يكون في أعلى رأسها من الشعر.

أول شيء قبل الاسلام حكماء العرب مثل قس بن ساعده وأكثم بن صيفي حتى محمد أعترف أنه كان يحضر في ملتقى سوق عكاظ وقد قلدهم في سجع الكهان وهناك شعراء المعلقات الذين فاقوا القران بلاغة وفصاحة وحكمة وجماليات وفي العصر العباسي ظهر نخبة من الأدباء الكبار بعضهم بقامة أدبية تعادل شكسبير بل وتتفوق عليه وهم سخروا من التحدي القراني لمن يريد أن يعرف المزيد هناك فصل في كتاب محنتي مع القران يمكن الاطلاع على الكتاب في اليوتوب كتاب صوتي يورد ردود بعض من هؤلاء الادباء على القرآن كابن المقفع , في مقالتنا العلمية المترجمة : هل الدولفين أذكى أم الانسان , ورد أن الدولفين يتفاهم مع مثلا 5 دلافين أخريات كل بثيمة تختلف عن الاخرى في وقت واحد وأن صغار الدولفين تدرك نفسها في المرآه بوقت أبكر من الاطفال الصغار البشريين قبل أن يدخلو ا مايسمى مرحلة المرآة , من أين أتيت أن اللغة أداة للتفكيرفقط ؟ اللغة هي تعبير عن الاتصال الصوتي بين البشر ونشاط فعال في الحياة حيث تكون الذات موضع تقاطع كل ماهو مرئي مع كل ماهو مسموع , في كتابه الكلمات والأشياء يقول المفكر الفرنسي ميشيل فوكو بما معناه : أن الاسماء هي أفعال وأن لغة سوق الهال أكثر تعبيرية من لغة الأكاديميين وأن الانسان أصبح عبد اللغة والعمل والحياة , ابن المقفع كانت مشكلته سياسية ودينية فهو أعتبر أن عمل الخير يعمله لذاته لانه خير وليس وفق وازع الحلال والحرام وكان يفكك مزاعم الاعجاز اللغوي في القرآن أيضاً وقد أحرق في التنور حياً ,و ابن الراوندي كان مفكرا كبيرا وقد أحرقت كتبه من قبل محاكم التفتيش الاسلامية , مثال القطة ليس صحيحا مثلما يحتاج الانسان التاهيل كي يتوافق مع مجموعة بشرية جديدة تحتاج القطة أيضا الى تأهيل للتوافق في المكان الجديد ,بعض البحوث العلمية المعاصرة تجد أن الاشجار تتواصل فيما بينها عن طريق جذورها , والآن لنعد الى اللغة والدماغ , أصلا القران يتوهم أن مركز التفكير يكون في القلب أو الفؤاد أي بين الصدور مايسمى باللب كما أوردنا معنى( اللب )في قواميس اللغة وفي الشعر , الجدير بالذكر أن مناطق واسعة من الدماغ وجد أنها ترتبط بعملية الكلام مناطق تحت القشرة , طبقة تحت القشرة الدماغية مثل

putamen

وهي بنية دائرية عند قاعدة الدماغ الأمامي وهي تؤلف مع

caudate

dorsal striatum

وجزء من القشرة الأمامية في الدماغ

wernickes area

موضعها في الجزء الأوطأ من الفص الصدغي , الذاكرة المرئية , اللغة والروابط العاطفية

brokas area

تعتبر مركز مهم للغة متعلقة بالقواعد وبناء الجملة , الخلاصة انتاج اللغة يتم في مناطق مختلفة من الدماغ , ( دلالة اللفظ تتطور وإنتاج بنية الكلام تأخذ موضعها في مناطق مختلفة من الدماغ ) , وهذه المنطقة لها مهمات أدراكية ليس لها علاقة باللغة فحسب بل حل مشاكل رياضية وحمل معلومات في عمل الذاكرة , هل تلعب دوراً عاما ً في الإدراك أم محددة باللغة ؟ هناك وحدة للعمليات اللغوية ووحدة هي جزء من شبكة الدماغ الواسعة لهذا لايجوز الكلام عنها كمنطقة لأنها ليست وحدة وظيفية , تقع في الجزء الأيسر الداخلي من القشرة الأمامية فوق وخلف العين اليسرى , هناك مهمات أدراكية متنوعة , شبكة في فصي الدماغ حيث الكل يتواصل مع الآخر وحتى هذا الجزء هو جزء من شبكة كبيرة تتعلق بعملية اللغة و تنتشر في الفص الأيسر , لايجوز إعتبار أن لها وظيفة موحدة بل منطقة أختيار اللغة ربما تلعب دوراً في مفهوم الموسيقا أيضا ً , مكونات شبكة اللغة وشبكة متعددة تتواصل داخليا ً وكلا الشبكتان تتواصلان مع بعض

1_ angular gyrus

2_ superamarginal gyrus

3_ brocas area

4_ wernickes area

5_primary auditory cortex

هذه كلها داخل الدماغ

2_ الكائن تغير بحسب الضرورة وبشأن اللغة تبادل الإشارات أو الأصوات والتواصل في المجموعة ومع المجاميع الأخرى والضرورة هي المشاركة في الخبرات وتبادل مع مجاميع أخرى , اللغة كنشاط إجتماعي تواصلي ومثلما تطورت اللغة تطور الجسم قبلها , مثلا ً الزرافة بعد الندرة تولدت الضرورة للتكيف فاستطالت عنقها كي تصل الى أوراق الغصون العالية هنا نجد الخارج يؤثر على الداخل والداخل يؤثر على الخارج والعلاقة بين الكائن والبيئة في حالة حيوية فعالة وليست خامدة أو هامدة لهذا باستخدام الاغصان العالية للتغذية صقلت الزرافة وتطورت مثل الببغاء في البداية ينطق بطريقة ليست جيدة , خطوة خطوة يتعلم أفضل , كذلك ساهم الرقص والموسيقا في تطور اللغة وقد حصلا معا ً في وقت متزامن , خطأ ديكارت في مقولته : أنا أفكر إذن أنا موجود , التفكير هو كل شيء بالنسبة له وإذا دماغك لايعمل يقتلونك ؟ لكن الوجودية تقول : أنا كلي أفكر وتفكيري هو جزء من وجودي وليس أنا جزء من تفكيري لهذا حين تعمل التفكير كل شيء ستقتل الآخر بلارحمة ؟ , لهذا عقليتهم سكونية ثابتة ولايحبون التطور وقالوا إننا جئنا من آدم وحواء والدجاجة من الدجاجة منذ البداية وليس من الدنياصور وحين تقول لهم : كل شيء يتغير ويتطور والشجرة لها أغصان وكل غصن له ثمار ووريقات , هم يخافون التطور لهذا البك بانغ تغيرت الى نجوم وأشجار وطيور وحيوانات وكل شيء , صعب عليهم أن يستوعبوا ويفهموا هذا التغير , الحالة أو الظروف تغيرت والشروط تغيرت , هذا يفسر تحول الكائنات , الغراب في أوروبا يختلف عن الغراب في العراق , الغربان تقترب من البشر فيما في العراق هي تبتعد كذلك لديها غذاء مختلف وبذور مختلفة , القرود لديهم حياة مختلفة في ذلك الوقت , غوريلا , شمبانزي , أورانج أوتان , كانوا يعيشون في غابة أفريقية ولكن الاشجار دمرت وخرجت الحيوانات من الغابة , يتوجب المشي لإيجاد الطعام والا ستهلك وتنقرض ويصعب المشي على أربع أطراف هذا يتطلب طاقة أكثر , خطوة خطوة تغيرت أصناف حيوانية واستطاعت الوقوف على قدمين بهذا هم يعطون وظائف مختلفة لأيديهم عكس أقدامهم حيث حصل تغير في اليد وأصبحت يمكنها أن تنتج موادا ً وأدوات وإنتاجها أثر على الدماغ وشكل الجمجمة والدماغ طبعا في إتصال عبر الحواس مع الخارج وقد فقدت ذيلها وأصبح لاضرورة له للتعلق بالاغصان كذلك أكتشاف طهو الطعام وفر الطاقة والجهد والزمن وحصل تغير نوعي , الجدير بالذكر أن الجنين في نهاية الأسبوع الثالث يكون له ذيل وطبعا عملية التطور هذه طويلة الأجل واذا توفرت الظروف والحالة السابقة يحصل الشيء ذاته من التغير , الآن نتوقع تغير القرود في هذه الظروف الحالية لاضرورة له كأنما أنك تتوقع أن البك بانغ تحدث الآن كلا الحالة تغيرت , التفكير يتوافق مع الخارج ,بعض الأحيان ينتج بعض الأوهام الداخلية , بعض من الخوف فانت لاتعرف الرعد والبرق وعدم الفهم ليس السبب الحقيقي لكن السبب الزائف , الله غاضب لابد من تقديم أضحية والبحر هائج رب البحر غير راض , ربما هذا لتهدأتهم حتى لايجنوا , الدين مثل الأفيون يهدأك , الآن المعرفة تطورت ومن كان ضروريا ً أصبح الآن غير ضروري بل العكس تماماً لأنه لم تكن معرفة كافية , نقص المعرفة يخلق الزيف والسلطة تخلق الزيف أيضا ً والدين سلطة أيضا ً وهما مترابطان , التفكير لوحده لاشيء إنما ربط التفكير مع الواقع فإذا قلت هذه ثمرة حلوة يجب أن تتذوقها وتعمل تجربة وإذ قال ارسطو المرأة أقل في أسنانها من الرجل , نفتح فم المرأة ونعد أسنانها لنرى هل هما متساويان أم لا ؟ إذا أشياء تسقط بسرعة عليك أن ترمي من البناية وتختبر سقوط الأجسام , جسم ثقيل وآخر خفيف , المعرفة تعمل بساقين , الفكري والتجريبي , الوعي يعبر وجوه متعددة وإذا ذهبت الى نيويورك وشعرت أن البنايات جميلة والأضواء باهرة وتعتقد أن كل شيء على مايرام , تعبر من مرحلة الشعور الى مرحلة التفكير وخطوة أعمق كي تشاهد مختلف العلاقات بين البشر في المدينة ستجد بنايات مضئية وهي فارغة وأشخاص في الشارع بلا مأوى ليس لديهم منزل للنوم , تجد مطاعم فاخرة في فنادق يرمون الطعام في حاويات القمامة وثمة أشخاص ليس لديهم مايأكلونه , تجد قلة يمتلكون كل وسائل الأنتاج والمصانع والبنايات والاراضي وسيطرة المصارف وكثير من الناس تعمل عملا أجيرا ًمن الصباح الى الغروب هنا العلاقة بين إنسان وإنسان وعلاقة الإنسان مع الطبيعة يشوبها الأغتراب وعلاقته بإنتاج عمله في الحضيض وأساس الانسانية هي علاقة الانسان مع الانسان , يمكن تحويل اللغة الى شعر والعمل الى حب والحياة الى جماليات ورغبة ولذة وإبتكار وفن , التلقائية أمام الاحتمالات اللامتناهية ومزج اللحظة بالسعادة

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