تهنئة…التهاني للرفيق ابو سعد اعلام

2019/06/07 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهنئة

تتقدم منظمة الحزب الشيوعي العراقي في هولندا وبلجيكا باحر التهاني للرفيق

ابو سعد اعلام

بمناسبة نجاح العملية الجراحية ,متمنين للرفيق العزيز الشفاء العاجل وقضاء فترة النقاهة الصحية والعودة لممارسة حياته الطبيعية

منظمة الحزب الشيوعي العراقي في هولندا وبلجيكا

06-06-2019

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