هولندا تقصف إنجلترا بسلاحها التقليدي

2019/06/07 | 00:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سقط المنتخب الإنجليزي في الفخ الهولندي المعتاد، اليوم الخميس، لحساب

نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

فقد سجل ماتياس دي ليخت هدف التعادل لهولندا (1-1)، في الدقيقة 73،

بعد أن حول ركلة ممفيس ديباي الركنية برأسه، داخل شباك المنتخب

الإنجليزي.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن 3 من آخر 4 أهداف أحرزها

المنتخب الهولندي، جاءت من ركلات ركنية نفذها ديباي.

وأشارت شبكة "سكواكا" إلى أن ديباي، اشترك في آخر 7 أهداف أحرزها

المنتخب الهولندي، حيث زار الشباك 3 مرات، بينما قدم لزملائه 4

تمريرات حاسمة.

وأوضحت أن ديباي اشترك في 14 من أصل 23 هدفًا، أحرزها منتخب هولندا

تحت قيادة المدير الفني الحالي، رونالد كومان.

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