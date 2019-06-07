2019/06/07 | 00:39

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باريس سان جيرمان يبحث عن طريقة لاستبعاد نيمار! لهذا السبب

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لأول مرة باريس سان جيرمان يريد الاستغناء عن نيمار، ويبحث عن

طريقة لخروجه، ويريد ان يوقع مع غريزمان أو ديمبيلي بدلاً منه.

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