مالوم ابو رغيف - 7 آلهة وشياطين: گلگامش 2- موت انكيدو

2019/06/07 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مالوم_ابو_رغيف يحلم گلگامش خمسة احلام ويستيقط عن منتصف الليل قلقا ومتوجسا من المعركة القادمة مع خومبابا، ليس خوفا منه انما من الاله انليل الذي خلق ذلك العملاق المتوحش خومبابا ليكون حارس غابة الارز حيث تسكن الالهة في حدائقها.وعندما يتكلم مع صديقه انكيدو ينعكس القلق والتوجس من خلال الحديثقل لي يا صدقي هل ناديتني!! لماذا استيقظت اذن!!الم تلمسني! لماذا تراني مرتجفا اذن!هل مرَّ الاله من هنا! لماذا ينجم......

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