سامح عسكر - حكم ضرب الزوجة في الإسلام

2019/06/07 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر توجد آيتين في القرآن لتبيان هذا الحكم الأولى ثابتة والثانية متغيرة.الأولى الثابتة: قوله تعالى " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة "..[الروم : 21]هذه أصل العلاقة بين الأزواج قوامها الرحمة والمودة المتبادلة، وتعبير أزواج غير مُجنّس أي يعرف به كلا الطرفين، وبالتالي فالمساواه التامة في المعاملة هي الأصل.الثانية المتغيرة: قوله تعالى "واللا......

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