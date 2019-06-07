2019/06/07 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجا قائد طائرة من حادثة مرعبة عندما ارتطمت طائرته بسقف منزل.وكان قائد الطائرة الذي أصيب بجروح طفيفة فقط، يحاول الهبوط في مطار دانبري المحلي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرة تصطدم بسقف منزل وينجو قائدها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرة تصطدم بسقف منزل وينجو قائدها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).