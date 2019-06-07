عامان على مقاطعة قطر.. ما الذي تحقق؟

2019/06/07 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت المقاطعة التي تفرضها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر عامها الثاني، وسط جدل بين من يرى أنها حققت أهدافها ومن يرى

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