بعد إقصائها إنجلترا.. هولندا تتأهل لنهائي دوري أمم أوروبا

2019/06/07 | 01:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق منتخب هولندا فوزاً مهماً ومثيراً على حساب نظيره إنجلترا وفاز عليه بنتيجة 3-1 في المباراة المثيرة التي جمعتهما بالبرتغال في نصف نهائي دوري أمم

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