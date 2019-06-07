2019/06/07 | 01:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت حكومة يمين الوسط والحزب الشعبي الدنمركي اليميني في الـ 30 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن اتفاق حول نقل ما يقارب 100 لاجئ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدنمارك تخطط لإرسال لاجئين غير شرعيين إلى جزيرة لـ "الحيوانات") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدنمارك تخطط لإرسال لاجئين غير شرعيين إلى جزيرة لـ "الحيوانات") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).