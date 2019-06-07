2019/06/07 | 01:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة التحقيق بحادثة الطارمية توصي بإقالة قائد عمليات بغداد وترفع توصيتها لعبد المهدي

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