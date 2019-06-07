2019/06/07 | 01:41

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ريال مدريد يغلق صفقة هازارد والكشف عن قيمة الصفقة

كشفت صحيفة دايلي تليجراف البريطانية عبر الصحفي مات لاو أن نادي

تشيلسي الإنجليزي قد منح الضوء الأخضر أخيراً لرحيل نجمه البلجيكي

إدين هازارد إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وأكد مات أن صفقة اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً كلفت خزينة النادي

الملكي 88 مليون جنيه إسترليني كقيمة ثابتة، ترتفع إلى 130 مليون

باوند كإضافات سهلة يمكن تحقيقها.

وأغلقت المفاوضات بين الطرفين صباح اليوم، بعد أسبوع من المحادثات،

وأصبح اللاعب على وشك التوقيع على عقده الجديد مع اللوس

بلانكوس.

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