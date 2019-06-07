2019/06/07 | 01:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أفاد مصدر امني رفيع، اليوم الجمعة، بأن اللجنة العليا المشكلة للتحقيق بحادثة الطارمية أوصت بإقالة قائد عمليات بغداد وبعض الضباط الكبار.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “اللجنة العليا المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، للتحقيق بحادثة الطارمية أوصت بإقالة او نقل قائد عمليات بغداد وبعض الضباط الكبار من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة العليا للتحقيق بحادثة الطارمية توصي بإقالة قائد عمليات بغداد وترفع توصيتها لعبد المهدي وكالة خطوة برس.

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