داعش الارهابي في صحيفته النبأ :قتلنا وجرحنا 98 عراقيا في 39 عملية في اسبوع واحد منها 59 بغزوة الاستنزاف

2019/06/07 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن داعش الارهابي في صحيفته النبأ في عدد الخميس التي اعلنت السلطات العراقية تفجيرها في مكحول قبل اشهر انه شن 39 عملية خلال اسبوع قتل وجرح فيها 98 عراقيا وجاء العراق بالمرتبة الاولى وبعده سوريا وافغانستان من حيث عدد العمليات فيما جاء العراق ثالثا من حيث القتلى والجرحى وبعده افغانستان ثم سوريا ومن حيث ما...

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