بيان صادر عن المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي

2019/06/07 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.اياد علاوي يحضر اجتماعات مهمة لمجلس العلاقات العربية والدولية لمناقشة التصعيد الذي تشهده المنطقة

يحضر الدكتور اياد علاوي سلسلة اجتماعات مهمة عقدها مجلس العلاقات العربية والدولية لمناقشة اخر التطورات التي تشهدها المنطقة .

كما جرت ايضاً لقاءات مع عدد من المسؤولين في الدول العربية،هدفها وضع مقترحات لتأمين سلامة المنطقة العربية واحتمالات ما قد يحصل وستستمر هذه اللقاءات المهمة مع مسؤولين في دولٍ لم يتسنى اللقاء معهم.

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي

6 حزيران 2019

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