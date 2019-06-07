سوريا تطلق سراح عبعوب

2019/06/07 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مصادر حكومية عراقية، الخميس، عن إطلاق السلطات السورية سراح أمين بغداد السابق نعيم عبعوب.وأكدت المصادر لـRT، أن “عبعوب غادر سوريا باتجاه الأراضي اللبنانية، حيث يقيم في العاصمة بيروت، عقب إطلاق سراحه”.ولم تذكر المصادر أي معلومات أخرى حول الموضوع، مشيرة إلى وجود اتصالات بين حكومتي بغداد ودمشق، أسهمت بإطلاق سراح عبعوب.وأصدرت محكمة...

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