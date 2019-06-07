2019/06/07 | 01:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر رئيس وزراء الدنمارك الليبرالي، لاس لوكي راسموسين، بهزيمته في الانتخابات العامة، ممهدا الطريق لزعيمة الديمقراطيين الاشتراكيين، ميتي فريديركسين، لتولي السلطة. وقال لأنصاره: "خضنا انتخابات جيدة،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة في تأريخ الدنمارك.. رئيسة الوزراء الأصغر سنا على الإطلاق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة في تأريخ الدنمارك.. رئيسة الوزراء الأصغر سنا على الإطلاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).