بعد استخراجها من مقبرة جماعية في سنجار.. 141 رفاتا لأيزيديين تخضع لفحص الـ DNA

2019/06/07 | 01:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- رصد

شرع الطب العدلي في بغداد إجراءات التعرف على هويات 141 جثة استخرجت من مقابر جماعية في سنجار المعقل الرئيسي للأقلية الإيزيدية في شمال

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