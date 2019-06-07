2019/06/07 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت قوى الحرية والتغيير في السودان، رفض التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي.وقالت في بيان اليوم الخميس إنه لا عودة إطلاقا للمفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي.وكانت قوى الحرية والتغيير، رفضت، الأربعاء، دعوة المجلس العسكري الانتقالي للحوار.وقال مدني عباس مدني، أحد قيادات قوى الحرية والتغيير لرويترز إن دعوة المجلس العسكري الانتقالي مرفوضة، لأنه “ليس...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوى التغيير في السودان تجدد رفضها للحوار مع المجلس العسكري) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوى التغيير في السودان تجدد رفضها للحوار مع المجلس العسكري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).