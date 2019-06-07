“ماردونا” يبدي استعداده لتدريب مانشستر يونايتد

2019/06/07 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو ماردونا، استعداده لتدريب مانشستر يونايتد، إذا أرادوا العودة لتحقيق البطولات.وقال مارادونا في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس”: “إذا احتاج مانشستر يونايتد إلى مدرب، فأنا الأنسب لذلك”.وأضاف: “أعرف أنهم يبيعون الكثير من القمصان في جميع أنحاء العالم، لكنهم بحاجة إلى الفوز بالبطولات، وأنا يمكنني القيام بذلك من أجلهم”.وتابع...

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