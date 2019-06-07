2019/06/07 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن باريس سان جيرمان، رسميًا رحيل الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون عن النادي الفرنسي بعد انتهاء الموسم الكروي “2018-2019”.وكتب سان جيرمان، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بوفون أنت رجل نبيل داخل وخارج الملعب، كما أنك كنت زميلًا غير عادي.نتمنى لك التوفيق في المستقبل”.وكان بوفون، انضم إلى سان جيرمان قادمًا من...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باريس سان جيرمان يعلن رحيل “بوفون”) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باريس سان جيرمان يعلن رحيل “بوفون”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).